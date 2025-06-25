Почти 1,5 тысячи детей прошли лечение зубов под наркозом в Подмосковье с января

Юные жители Подмосковья могут получить стоматологическую помощь под общим наркозом. Эта услуга особенно важна для детей до трех лет, а также для пациентов с психоневрологическими нарушениями, сердечно-сосудистыми заболеваниями и другими патологиями, которые делают невозможным лечение под местной анестезией.

Перед процедурой каждый ребенок проходит комплексное обследование у специалистов, которые определяют показания и противопоказания к лечению под наркозом.

После стоматологических манипуляций за состоянием пациента наблюдают анестезиологи-реаниматологи в течение нескольких часов. Если самочувствие ребенка стабильное, его выписывают в тот же день.

«Сегодня такая методика доступна в пяти медучреждениях Подмосковья: в Московской областной, Домодедовской и Люберецкой стоматологических поликлиниках, Одинцовской больнице и НИКИ детства. Всего с начала года стоматологическое лечение под наркозом прошли почти 1,5 тысячи детей», — пояснил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Медицинскую помощь оказывают бесплатно по полису обязательного медицинского страхования. Направление на процедуру выдает лечащий врач при наличии соответствующих медицинских показаний.