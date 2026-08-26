Почти 15 тысяч ям ликвидировали на дорогах Люберец с начала года

В городском округе Люберцы с начала года ликвидировали 14 291 яму на муниципальных и региональных дорогах. Общая площадь отремонтированного покрытия составила 21 437 квадратных метров.

Ежедневно служба инспекции дорог проводит мониторинг состояния асфальтобетонного покрытия, выявляя дефекты и формируя графики ремонта.

«С начала года подрядными организациями на автомобильных дорогах регионального значения устранено 7 747 ям общей площадью 11 621 квадратный метр. На муниципальной сети ликвидировано 6 544 ямы общей площадью 9 816 квадратных метров», — отметил руководитель управления дорожного хозяйства и развития дорожной инфраструктуры администрации Иван Игнатов.

Кроме того, на ежедневной основе подрядные организации проводят работы по уборке 169 остановочных пунктов на муниципальной сети и 178 — на региональной. Работы выполняются ручным и механизированным способом.

По вопросам содержания улично-дорожной сети жители могут обращаться в Управление дорожного хозяйства и развития дорожной инфраструктуры по телефонам: 8 (498) 732-80-08 (доб. 206), 8 (498) 732-80-14 (доб. 1436).