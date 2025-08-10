Почти 15 подъездов отремонтируют в Дубне по программе софинансирования

Ремонт подъездов в многоквартирных домах по программе софинансирования начался в Дубне. В этом сезоне приведут в порядок 14 таких объектов.

К примеру, сейчас специалисты ремонтируют подъезды в доме № 16 на проспекте Боголюбова. Они красят стены, потолки, двери, металлические решетки и ограды.

Подобные работы проведут в домах № 15, 29, 31, 39 на проспекте Боголюбова, а также в доме № 3а на улице Энтузиастов, доме № 22 на улице Понтекорво. Отремонтируют подъезды дома № 15 на Тверской улице, дома № 20 на улице Свободы и дома № 24 на Хлебозаводской улице в Левобережье.

«В список подъездов, подлежащих ремонту, попали самые проблемные. Мнение жителей здесь имеет первостепенную важность. Перечень формируется на основе заявок дубненцев в их управляющие компании. Главное — это активность самих жильцов, а сотрудники городской администрации в случае необходимости всегда готовы подключиться и помочь», — добавил глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.

Отметим, что программа софинансирования не подразумевает дополнительного сбора денег с жильцов. В этом случае используют средства со статьи на содержание и ремонт жилья, а вторая половина суммы поступает из бюджета.