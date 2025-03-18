Почти 15 незаконных торговых объектов демонтировали в Котельниках с января

Ликвидировать незаконные нестационарные торговые объекты продолжают в Котельниках. С начала года в округе демонтировали уже 13 таких точек.

Семь НТО демонтировали на частных земельных участках, еще шесть — на муниципальных. Очередной рейд провели 14 марта.

В его рамках ликвидировали объект общественного питания в микрорайоне Силикат. Ранее он был установлен незаконно.

Специалисты пояснили, что таким образом в Котельниках продолжается комплексная работа по улучшению городской инфраструктуры и обеспечению порядка в сфере торговли.

В округе продолжат демонтировать НТО, которые установлены с нарушением закона или предлагают сомнительную продукцию и услуги.

Ранее мы рассказывали о том, что жителям Котельников напомнили о штрафах за нарушение правил парковки. Водители мусоровозов не могут обслужить контейнерные площадки из-за большого числа машин, припаркованных в неположенном месте.