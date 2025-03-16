Нарушителей правил парковки в Котельниках отследят с помощью нейросети
В Котельниках сохраняется проблема запаркованности во дворах. Водители мусоровозов не могут обслужить контейнерные площадки из-за большого количества автомобилей, которые припаркованы в неположенном месте. Поэтому в муниципалитете мобильные комплексы оборудовали искусственным интеллектом.
Жильцы ставят машины непосредственно перед контейнерными площадками и не обращают внимание на запрещающие знаки. Из-за этого график вывоза мусора сдвигается, баки остаются переполненными, стоит неприятный запах.
В муниципалитете серьезно подошли к решению этого вопроса. За правилами парковки следят камеры «Безопасного региона», сознательные граждане и мобильные комплексы, которые оборудовали искусственным интеллектом.
«Если происходит максимальное количество фонящих адресов, руководство Министерства по содержанию территорий принимает решение по проведению непосредственной эвакуации в местах массового размещения транспортных средств с последующим вынесением постановления», — уточнил заместитель начальника территориального отдела № 3 Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Иван Кузнецов.
За неправильную парковку физическое лицо штрафуют на пять тысяч рублей, должностное — на 10, а юридическое — на 30. Постановление об административном правонарушении выносится в упрощенном виде без участия собственника транспортного средства. Штраф приходит по почте или на портал «Госуслуги».
«Система штрафов, которая предусмотрена в рамках административного правонарушения, действительно работает, таких случаев на территории города становится значительно меньше. Благодаря нашим совместным усилиям работа проводится на постоянной основе, и наша основная задача — дисциплинировать водителей транспортных средств», — добавил заместитель главы городского округа Котельники Иван Жарков.
Мобильные комплексы Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области оборудовали нейросетью, которая фиксирует госномер машины и выписывает постановление об административном правонарушении самостоятельно.