Почти 15 автодорог отремонтируют в Люберцах в 2026 году

Общая протяженность участков, подлежащих ремонту, составляет 8,42 километра. Прежде чем включить ту или иную дорогу в план, на место выезжает служба инспекции автомобильных дорог. Специалисты проверяют участок на наличие провалов и просадку люков. Если есть показания к ремонту, дорога включается в план и рассматривается уже в будущем периоде.

Начальник управления дорожного хозяйства администрации округа Иван Игнатов сообщил, что на данный момент проведено фрезерование дороги на улице Гаршина в Томилине. Там планируется отремонтировать дорожное полотно и построить тротуар по просьбе жителей.

На сегодня ремонт дорог в округе выполнен на 63%. Работы уже завершены на улицах Кирова, Мира, Вокзальной, в 1-м Лермонтовском проезде и Хлебозаводском тупике.