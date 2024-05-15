Почти 140 здоровых детей родились в Подмосковье от матерей с ВИЧ | 360°

Подмосковье 15 мая 2024, 10:46 Почти 140 здоровых детей родились в Подмосковье от матерей с ВИЧ Пресс-служба Минздрава МО

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С начала года в Подмосковье родились почти 140 здоровых детей от ВИЧ-инфицированных матерей. Благодаря приему терапии риск передачи вируса ребенку составляет менее 1%.

Как рассказал главврач подмосковного Центра по борьбе со СПИДом Александр Пронин, соблюдение ркомендаций позволяет женщинам выносить и родить здоровых детей.

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«Сегодня можно с уверенностью сказать, что ВИЧ это не приговор. Женщина, которая своевременно встает на учет в женской консультации и проходит лечение в нашем Центре, может родить абсолютно здорового ребенка. В случае выполнения всех рекомендаций специалистов и приема терапии, риск передачи вируса от матери к ребенку составляет менее 1%», — сказал он.

Врач добавил, что при планиировании беременности будущим родителям необхоимо пройти обследование на ВИЧ и при положительном диагнозе начать терапию. На всех этапах женщину, а затем ребенка до 1,5 года наблюдают специалисты Центра.

При наличии у ребенка ВИЧ-инфекции установление диагноза и начало лечения происходит в первые две недели. Все лечение проводится бесплатно.

Узнать подробные рекомендации беременным и молодым родителям можно по ссылке.

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