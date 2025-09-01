Почти 140 тысяч онлайн-заявлений на запись в первый класс подали в Подмосковье

С 1 апреля на региональном портале госуслуг открылась онлайн-запись в школу. За это время ей уже воспользовались более 139 тысяч раз, сообщили в пресс-службе Мингосуправления Подмосковья.

Подать заявление можно до 5 сентября в разделе «Образование» — «Образование детям». Для этого нужно войти на портал через ЕСИА, заполнить форму и прикрепить документы. Услуга бесплатная, решение принимается в течение пяти рабочих дней.

Через этот же сервис можно перевести ребенка в другую школу. Для этого нужно выбрать подуслугу «Прием на обучение в порядке перевода». Она доступна весь учебный год, срок рассмотрения — три рабочих дня.