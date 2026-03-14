Почти 140 инструментов поступит в музыкальные школы в Люберцах в 2026 году

Обновление материально-технической базы учреждений дополнительного образования продолжается в округе. Работы ведутся в рамках национальных проектов и при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Первый заместитель главы городского округа Люберцы Илья Мотовилов 12 марта посетил Детскую музыкальную школу № 2, чтобы оценить преобразования, которые произошли в учреждении в 2025 году. В здании провели ремонтные работы, полностью обновили мебель в классах, заменили покрытие сцены и модернизировали систему видеонаблюдения. Для народного отделения и школьного оркестра закупили балалайки, домры, гитары и пюпитры с подсветкой. Все старые пианино и рояли заменили на новые.

В 2026 году работа продолжится. По проекту «Культура» школу дополнительно оснастят фортепиано, баянами и аккордеонами.