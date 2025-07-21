Почти 140 автобусных остановок Подмосковья оснастили умными камерами за месяц

В Подмосковье уже более года за чистотой на остановках общественного транспорта наблюдает искусственный интеллект. К системе мониторинга за минувший месяц подключили еще 138 павильонов. В общей сложности их количество достигло 656.
Технология работает при помощи камер системы «Безопасный регион»: нейросеть в режиме реального времени анализирует видеозаписи. При обнаружении скопления мусора или переполненных урн программа автоматически создает задание для уборки с точным указанием локации и характера проблемы. После выполнения работ искусственный интеллект проверяет, устранено ли нарушение.
За прошедший месяц число камер, задействованных в проекте, увеличилось на 118 – теперь их 652. С момента запуска инициативы с помощью искусственного интеллекта удалось выявить и ликвидировать свыше 2,4 тысячи случаев нарушений санитарных норм на остановках.
Дополнительную информацию об этом и других проектах по внедрению искусственного интеллекта в Московской области можно найти на портале «Цифровой регион».
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