Почти 14 тысяч звонков в экстренные службы зафиксированы с начала года в Одинцове
За время новогодних каникул поступило почти 14 тысяч обращений через систему экстренных вызовов «112». Чаще всего люди вызывали «скорую помощь».
В период новогодних праздников медики чаще всего выезжали к людям, которые пострадали из-за гололеда.
«Именно в это время мы фиксируем всплеск уличных травм — от ушибов и растяжений до переломов и сотрясений», — сообщили в диспетчерской службе.
Чтобы снизить риск падений, достаточно следовать простым рекомендациям. Выбирайте обувь с нескользящей подошвой. Всегда смотрите под ноги и старайтесь обходить скользкие участки, особенно с наклоном.
Если травма все же получена — необходимо сразу обратиться за медицинской помощью.