Почти 14 тысяч школьников Подмосковья сдали ОГЭ по иностранным языкам

Ученики девятых классов школ Подмосковья 21 и 22 мая сдали основной государственный экзамен по иностранным языкам в устной и письменной форме. В испытаниях приняли участие почти 14 тысяч детей.

На экзамен по английскому языку зарегистрировались свыше 13,7 тысячи участников, по немецкому — 30, по французскому — семь, а по испанскому — четыре.

В проведении испытания задействовали 268 пунктов, свыше 20 тысяч организаторов, 569 наблюдателей и прочих сотрудников.

Результаты основного государственного экзамена школьники узнают не позднее 4 июня.

Испытания по биологии, информатике, обществознанию и химии пройдут 26 мая.