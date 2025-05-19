Почти 14 тысяч человек посетили губернаторские карусели в Подмосковье за неделю

В Подмосковье действуют восемь каруселей «Сказка», установленных в рамках губернаторской программы. На прошлой неделе аттракционы посетили 13,81 тысячи человек.

Лидером по популярности стала карусель в Центральном парке Ногинска, основанном в 1875 году. За семь дней на ней прокатились свыше 2,8 тысячи человек.

Второе место занял аттракцион в обновленном парке «Скитские пруды» в Сергиевом Посаде, где побывали 2,3 тысячи гостей.

Тройку лидеров замкнула карусель в Домодедове, собравшая более 2 тысяч маленьких и взрослых посетителей.

Дизайн современных каруселей, установленных в разных округах Московской области в 2018 году, разработал Денис Симачев.