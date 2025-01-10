Почти 13 тыс. женщин прошли маммографию по самозаписи в Подмосковье за год

Минздрав Московской области рекомендует женщинам старше 40 лет регулярно проходить маммографию. Записаться на процедуру в Подмосковье можно самостоятельно. В 2024 году такой возможностью воспользовались почти 13 тысяч жительниц региона.

Записаться на обследования можно на портале госуслуг «Здоровье» или по телефону 122.

«Риск развития рака молочной железы с возрастом только повышается. Именно поэтому важно проходить своевременную диагностику», — подчеркнул министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

По его словам, у 54 пациенток, прошедших диагностику в 2024 году, выявили онкологическое заболевание. Напомним, чтобы самостоятельно записаться на маммографию, необходимо быть старше 40 лет и прикрепиться к одной из поликлиник. Помимо этого, давность предыдущего исследования должна составлять более двух лет.