Почти 120 резервных пунктов голосования организуют в Подмосковье

Подмосковье ведет активную подготовку к сентябрьским выборам. Этой осенью жителям предстоит голосование за депутатов Госдумы и Мособлдумы. Всего в регионе организуют почти четыре тысячи участков, рассказал председатель избирательной комиссии Московской области Илья Березкин в интервью 360.ru.

Безопасности на выборах уделяет особое внимание. Для предотвращения инцидентов задействованы системы видеонаблюдения «Безопасный регион», металлодетекторы и частные охранные предприятия. Почти две трети участков оснащены онлайн-трансляцией, доступной на специальном портале.

«Подготовлено около 118 передвижных участков — больших автобусов, полностью оборудованных по нормативам для голосования. В случае инцидента мы готовы перевести голосование из стационарного участка в передвижной пункт. Также при подведении итогов у нас зарезервировано помещение в регионе — в случае внештатных ситуаций территориальная или участковая комиссия может быть перемещена туда для безопасного подсчета голосов», — сказал Березкин.

В этом году в каждой комиссии назначен ответственный за безопасность, имеющий прямые контакты всех экстренных служб муниципалитета.

В этом году в Подмосковье организуют около 3,9 тысячи помещений для голосования, из которых 2,5 тысячи разместят в бюджетных учреждениях: школах, музеях, домах культуры. Традиционно таким местам отдают предпочтения из-за их удобства и безопасности.

«Важна подготовка самих помещений для голосования, подъездные пути, безопасность, организация круглосуточного видеонаблюдения, подключение к сетям сотовой связи и беспроводного интернета», — сказал Березкин.