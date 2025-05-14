Почти 12 тысяч жителей Воскресенска посетили мероприятия в честь 80-летия Победы

В городском округе Воскресенск около 12 тысяч человек приняли участие митингах и памятных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Их провели в каждом населенном пункте у мемориалов и обелисков в честь погибших солдат.

Памятные мероприятия объединили представителей администрации Воскресенска, муниципальных депутатов, членов местного отделения Ассоциации ветеранов СВО, участников боевых действий, тружеников тыла, ветеранов, волонтеров, учащихся школ и воспитанников детских садов, а также неравнодушных жителей.

На встречах и митингах звучали патриотические песни, стихи, слова благодарности защитникам Родины. Память тех, кто не вернулся с полей сражений жители Воскресенска почтили минутой молчания и возложением цветов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил ветеранов Великой Отечественной войны с 80-летием Победы и подчеркнул, что страна будет помнить каждого, кто не вернулся домой.