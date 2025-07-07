Почти 12 тысяч человек посетили семейный фестиваль в Коломне

На Соборной площади Коломны 4 и 5 июля состоялся второй Семейный фестиваль «Рябинушка». Мероприятие собрало более 11,7 тысячи человек и стало настоящим праздником для нескольких поколений жителей региона.

Фестиваль, призванный укреплять семейные традиции и популяризировать российскую культуру, открыли почетные гости: президент благотворительного фонда «Исток» Екатерина Богдасарова, митрополит Крутицкий и Коломенский Павел, министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов и глава городского округа Коломна Александр Гречищев.

Организаторы уделили особое внимание деталям мероприятия.

«Все его гости смогли познакомиться и с традиционными русскими ремеслами, промыслами, с нашей музыкой, фольклором. Ненадолго погрузиться в эпоху наших предков. Но самое главное, что этот фестиваль — возможность провести время с близкими, всей семьей», — подчеркнул Кузнецов.

Особое внимание в Год защитника Отечества и 80-летия Великой Победы уделили многодетным семьям региона, где есть военнослужащие.

Фестивальная программа порадовала гостей разнообразными мастер-классами: от плетения традиционных кос и венков до создания богородской игрушки, валяния из шерсти и изготовления восковых свечей.

Лучшие творческие коллективы Коломны отвечали за музыкальное сопровождение. Перед гостями выступили ансамбли русской песни «Коломенские Зори», «Слобода», «Прялица» и «Раздолье», балетная студия «Грация», детский ансамбль «Рябинушка» и хореографический коллектив «Сударушка». Кульминацией стал концерт фольклорного проекта Zventa Sventana.