Почти 1,2 млн детей сделали прививку от гриппа в Подмосковье
Кампания по вакцинации от гриппа продолжается в Подмосковье. Всего с ее начала прививку сделали почти 1,2 миллиона детей.
Как рассказали в региональном Минздраве, пройти вакцинацию могут как взрослые, так и дети. Процедуру проводят в поликлиниках, а также в школах и детских садах.
«Вакцинация является самым надежным способом защиты от гриппа и его опасных осложнений. Особенно важно прививку сделать пациентам из групп риска, в том числе детям. В Подмосковье уже прививились от гриппа почти 1,2 миллиона детей», — сказал заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Минздрава Максим Забелин.
Перед вакцинацией врач проводит осмотр, а затем направляет на прививку.
Записаться на прием можно через «Госуслуги», по телефону 122 или Telegrasm-бот.
график выезда мобильных комплексов вакцинации размещен по ссылке.