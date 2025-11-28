Почти 1,2 млн детей сделали прививку от гриппа в Подмосковье

Кампания по вакцинации от гриппа продолжается в Подмосковье. Всего с ее начала прививку сделали почти 1,2 миллиона детей.

Как рассказали в региональном Минздраве, пройти вакцинацию могут как взрослые, так и дети. Процедуру проводят в поликлиниках, а также в школах и детских садах.

«Вакцинация является самым надежным способом защиты от гриппа и его опасных осложнений. Особенно важно прививку сделать пациентам из групп риска, в том числе детям. В Подмосковье уже прививились от гриппа почти 1,2 миллиона детей», — сказал заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Минздрава Максим Забелин.

Перед вакцинацией врач проводит осмотр, а затем направляет на прививку.

Записаться на прием можно через «Госуслуги», по телефону 122 или Telegrasm-бот.

график выезда мобильных комплексов вакцинации размещен по ссылке.