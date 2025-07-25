Почти 114 км линий электропередачи отремонтировали в Подмосковье с начала года

С начала года в Подмосковье провели работы, а рамках программы капитального ремонта электросетей. За этот период специалисты «Мособлэнерго» отремонтировали почти 114 километров линий электропередачи.

В перечень выполненных работ вошли замена проводов и опор на воздушных линиях протяженностью более 70 километров, а также реконструкция 43 километров кабельных линий с напряжением 0,4–10 киловольт.

«Энергетика — это основа современной жизни. Без стабильного электроснабжения невозможна работа ни одного предприятия, больницы, школы, транспорта или даже обычного дома. Осознавая столь высокую ответственность, наши энергетики ежедневно трудятся для того, чтобы повышать надежность и безопасность энергосистемы Подмосковья», — подчеркнул министр энергетики региона Сергей Воропанов.

Наибольшие объемы работ выполнили в Истре, Раменском округе и Люберцах.

Энергетики также провели капитальный ремонт оборудования на 134 трансформаторных подстанциях и распределительных пунктах, включая замену силовых трансформаторов и модернизацию распределительных устройств. Кроме того, они привели в порядок конструкции 125 энергетических объектов.

Особое внимание уделили профилактическим мероприятиям — расчистке охранных зон линий электропередачи от растительности на площади 52,6 гектара.

«Говоря о планах, всего в 2025 году по Программе капремонта мы планируем отремонтировать 220 трансформаторных и распределительных подстанций и 325 километров линий электропередачи. Помимо этого, выполним расчистку от веток деревьев и кустарников 110 гектаров охранных зон вдоль трасс воздушных линий электропередачи», — добавил Воропанов.