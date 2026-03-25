Почти 110 тысяч человек посетили катки Люберец в зимний период

В зимний период площадки с искусственным льдом в Люберцах работали на стадионе «Орбита» в Дзержинском, в Наташинском парке и на улице Звуковая. Катки с естественным льдом были открыты на стадионах «Труд», «Электрон», «Урожай» и «Балятино». На всех локациях работали пункты проката и теплые раздевалки.

Как сообщил глава округа Владимир Волков, самыми востребованными стали площадки с искусственным льдом — их посетили почти 90 тысяч человек, что на 30% больше, чем в прошлом сезоне. Лидером по популярности стал каток в Наташинском парке, где активно провели время 36 892 человека. С наступлением морозной погоды катки открылись на стадионах в поселках округа — их посетили почти 20 тысяч человек.

В рамках проекта губернатора Московской области Андрея Воробьева зрители смогли увидеть ледовый спектакль «Щелкунчик» олимпийской чемпионки Татьяны Навки и фигуриста Петра Чернышева в Дзержинском. Также Люберцы принимали этап первого фестиваля по фигурному катанию «Хрустальный лед» под художественным руководством Ильи Авербуха.



