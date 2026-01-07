Почти 1000 детей посетила резиденцию Деда Мороза в Люберцах

В Наташинском парке городского округа Люберцы работает резиденция Деда Мороза. В гостях у новогоднего волшебника уже побывали около 1000 юных жителей.

Резиденция открылась 1 декабря в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье». Территория оформлена в русском народном стиле, где дети могут встретиться с Дедом Морозом и Снегурочкой, а также стать участниками творческих мастер-классов.

Уникальный формат площадки получил высокую оценку на конкурсе «Дед Мороз рекомендует».

«Дирекция парков Люберец награждена дипломом в номинации „Где оживает волшебство“ за лучшую резиденцию новогоднего сезона», — сообщили организаторы конкурса.

Также подобные резиденции открыты в центральном парке Люберец и в ДК «Вертикаль» в Дзержинском. Подробное расписание работы всех локаций можно найти в официальном телеграм-канале «Люберецких парков».