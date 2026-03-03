Почти 100 тысяч медицинских справок заказали онлайн в Подмосковье с начала года

Жители Подмосковья могут заказать медицинские справки онлайн. Это позволяет не тратить время на поход в учреждения.

Для дистанционного заказа доступен целый ряд документов.

«С начала этого года онлайн было оформлено почти 100 тысяч медицинских справок», — пояснил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Сертификаты о профилактических прививках, выписки из амбулаторной карты, а также справки, необходимые для посещения спортивных секций, создаются автоматически. Их можно скачать сразу мосле заказа.

Чтобы получить электронные справки для абитуриентов и санаторно-курортную карту, необходимо пройти профилактический медицинский осмотр.

Справки доступны на региональном портале государственных услуг в разделе «Здоровье» и категории «Электронные медицинские документы».