Камеры наблюдения помогли раскрыть 95 преступлений в Люберцах в 2024 году

В 2024 году камеры системы «Безопасный регион» в Люберцах помогли раскрыть 95 преступлений и выявить более 130 административных правонарушений. Власти отметили значительное улучшение безопасности в округе.

В этом году в Люберцах установили почти 500 новых камер видеонаблюдения, что увеличило их общее количество до 9579. Система охватывает важнейшие места, включая парки, скверы, транспортные развязки и дворы. Благодаря этому удалось оперативно выявить преступления и правонарушения, повысив безопасность на улицах.

Глава города Владимир Волков отметил, что жители могут обратиться в полицию, если им нужно получить записи с камер для расследования. Записи с камер, установленных в местах массового скопления людей, хранятся 30 суток, а на подъездах многоквартирных домов — 10 суток. Если срок хранения нужно продлить, можно обратиться по телефону в полицию.

Система «Безопасный регион» продолжает развиваться, и это делает Люберцы более безопасными для жителей и гостей города.

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