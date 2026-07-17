Почти 100 незаконных торговых объектов демонтировали в Люберцах с начала года

В городском округе Люберцы продолжают ликвидировать несанкционированные объекты нестационарной торговли. С начала 2026 года в муниципалитете демонтировали 97 таких павильонов и киосков.

Очередной демонтаж прошел в поселке Островцы на улице Летчика Волчкова. По итогам 2025 года Люберцы стали лидером Московской области по реализации программы и получили губернаторскую премию.

«Масштабная работа по наведению порядка в сфере торговли ведется по поручению губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева и в рамках наказов жителей, вошедших в народную программу „Единой России“», — отметил глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

До конца сезона в округе планируют демонтировать более 150 незаконных объектов нестационарной торговли. За последние три года в Люберцах ликвидировали уже 598 таких объектов.