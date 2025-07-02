Почти 100 медалей за отличную учебу вручили выпускникам в Дубне

Каждого четвертого выпускника 11 классов в Дубне наградили за отличную учебу. В округе прошла церемония чествования лучших школьников.

В этом году в муниципалитете вручили 65 золотых медалей и 30 серебряных. Награды получили не только выдающиеся школьники, но и их педагоги и родители.

«Поздравляю выпускников с блестящим финалом школьной жизни и желаю вам успехов на новом этапе пути! Помните, что успех приходит к тем, кто верит в себя и стремится вперед», — сказал глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.

Отметим, что ребятам вручали медаль Министерства образования и науки Российской Федерации «За особые успехи в учении». Она покрыта слоем золота 999-й пробы. Обладатели такой медали имеют приоритет при поступлении в вузы страны.

Ранее мы рассказывали о том, что 10 выпускников в Дубне сдали ЕГЭ на 100 баллов.