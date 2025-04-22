Почти 100 коммунальных машин вывели на весеннюю уборку в Подольске

В городском округе Подольск на уборку дорог и территорий вышли 95 единиц специализированной техники и 316 сотрудников коммунальных служб. На дорогах регионального и муниципального значения задействованы 44 машины и 130 работников.

Специалисты очищают прибордюрные зоны от смёта, собирают мусор в полосах отвода, моют проезжую часть, дорожные ограждения, остановки и тротуары.

На общественных территориях работают 51 единица техники и 186 сотрудников. Коммунальщики убирают мусор, проводят очистку газонов, моют плитку на площадях и других пешеходных зонах.

Особое внимание уделяется благоустройству дворов. В порядок приводят парковочные места, пешеходные дорожки и подъезды к контейнерным площадкам. Также проводится уход за клумбами и цветниками.

По вопросам уборки горожане могут оставить заявку по телефону горячей линии: 8 (495) 663-99-99 или обратиться в свою управляющую организацию.