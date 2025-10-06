Почти 100 килограммов корма собрали для бездомных животных в Люберцах

Активисты «Молодой гвардии Единой России» провели в Люберцах благотворительную акцию, приуроченную к Международному дню защиты животных. Всего для питомцев собрали свыше 100 килограммов корма.

По словам исполняющей обязанности руководителя местного отделения «Молодой гвардии» Люберец Марии Калугиной, все это в ближайшее время отправят в приюты для кошек и собак.

«Очень радует, что с каждым годом к благотворительным проектам подключается все больше жителей, в том числе — семьи с детьми», — отметила Мария Калугина.

Так, в Наташинском парке активисты собрали порядка 20 килограммов корма и предметов первой необходимости. Помощь для животных можно было принести и в местное отделение «Единой России».

Отметим, что за лето молодогвардейцы в рамках акции «Лучший друг» собрали более 400 килограммов помощи для приютов.