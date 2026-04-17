Почти 100 ярмарок проведут в Подмосковье до конца апреля

В этом месяце в Подмосковье проведут 99 ярмарок. До конца апреля они состоятся в 35 округах региона.

Традиционно ярмарки Подмосковья собирают большое количество гостей. Там можно приобрести товары местных производителей, включая свежие овощи, фрукты, мед и сыры.

Уже в эти выходные тематические площадки развернут в разных округах региона. Так, на улице Мира в Можайске заработает ярмарка «Сделано в Подмосковье». В Куровском на Вокзальной улице будет работать «Весенняя мозаика». А во Фрянове откроют площадку «Веселый пчеловод».

В Минсельхозпроде Подмосковья пригласили жителей на ярмарки, где представят товары высокого качества, проведут дегустации и праздники.

График работы всех площадок можно найти на портале «Мой АПК».