Почти 100 ярмарок проведут в Подмосковье до конца апреля
В этом месяце в Подмосковье проведут 99 ярмарок. До конца апреля они состоятся в 35 округах региона.
Традиционно ярмарки Подмосковья собирают большое количество гостей. Там можно приобрести товары местных производителей, включая свежие овощи, фрукты, мед и сыры.
Уже в эти выходные тематические площадки развернут в разных округах региона. Так, на улице Мира в Можайске заработает ярмарка «Сделано в Подмосковье». В Куровском на Вокзальной улице будет работать «Весенняя мозаика». А во Фрянове откроют площадку «Веселый пчеловод».
В Минсельхозпроде Подмосковья пригласили жителей на ярмарки, где представят товары высокого качества, проведут дегустации и праздники.
График работы всех площадок можно найти на портале «Мой АПК».