Почти 100% ям на дорогах устранили в Подольске

Почти четыре тысячи ям зафиксировали на дорогах городского округа Подольск с начала 2025 года. 99% из них уже ликвидировали.

Сейчас специалисты работают над устранением еще 55 оставшихся ям. Ремонт проводят в рамках подготовки дорог к весенне-летнему сезону.

«С приходом марта наша работа усиливается и расширяется по всем направлениям. Профильный комитет совместно с министерством транспорта региона разработал детальные планы уборки для каждого участка. Будем приводить в порядок остановки, пешеходные ограждения, бортовой камень, а также мыть обочины и дороги, наносить дорожную разметку из высококачественных материалов, таких как термопластик. В настоящее время активно переоборудуется техника — подготовлено 80%», — отметил глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Кроме того, коммунальщики приводят в порядок 105 остановок, убирают прибордюрную часть на протяжении 233,5 километра дорог. Также рабочие моют пешеходные ограждения, наносят линейную разметку на дорогах и пешеходных переходах.