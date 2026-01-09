Почти 100 дворников направили на расчистку улиц в Чехове

Утром 9 января для устранений последствий снегопада в муниципальном округе Чехов задействовали 92 дворника, а также 37 единиц техники. Профильные службы продолжают убирать снег в круглосуточном режиме.

Уборку улиц начали проводить уже ночью. В полночь в городе Чехов коммунальщики вывели две единицы техники, позже к ним присоединились еще восемь специализированных машин.

В Подмосковье борьбой с последствиями непогоды занимаются сотрудники дорожных и коммунальных служб, управляющих компаний, бригады МЧС и спецтехника от профильных министерств. По прогнозам синоптиков, из-за циклона «Фрэнсис» сугробы в Московском регионе могут достигать высоты 50 сантиметров.