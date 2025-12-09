Почти 100 дорог оформили в муниципальную собственность в Истре в 2025 году

Суммарная протяженность этих дорог составила 59 километров. Отметим, что оформление в муниципальную собственность — это одно из ключевых направлений деятельности администрации, ведь именно юридический статус дороги позволяет включать ее в план как по содержанию, так и и ремонту.

В начале года в реестре бесхоза числилось 205 объектов, общей протяженностью 137 километров. Но уже сейчас их количество сократилось почти вдвое. В муниципальную собственность оформили за этот период 90 дорог: в Новопетровско-Ядроминском, в Дедовске, в Кострово-Онуфриевском, в Ермолинском и в Павловской Слободе.

Параллельно весь год велась работа по уточнению и актуализации дорожного фонда. В итоге выявили еще 70 объектов, общей протяженностью почти 44 километра, которые не принадлежат муниципалитету. Их уже включили в дорожный реестр.