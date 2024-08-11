Почти 10 тысяч жителей отметили День Озер в Коломне

По случаю 99-летия Озер в городском округе Коломна около 10 тысяч жителей побывали на танцевальных и спортивных мероприятиях, поучаствовали в творческих мастер-классах и конкурсах. Завершило праздник вечернее шоу «Город, который я люблю!» с участием музыкальных групп.

Грандиозное вечернее шоу ко Дню Озер провели на площади Советской. С праздником озерчан п оздравляли исполнители Сергей Кириченко, Сергей Сыров, Алена Лунич, Мухитдин Тажибаев, Сергей Росси и группа «Отражение». Хедлайнером программы стал дуэт Galibri & Mavik, авторы известных народных хитов «Федерико Феллини» и «Чак Норрис».

«Отличный звук, знакомые песни и шикарное настроение! Ног уже не чувствуем: сначала гуляли всей семьей в парке, теперь вот здесь танцуем. Спасибо за такой душевный праздник!» — поделилась жительница Озер Мария Сидорова.

Напомним, всю субботу в парке «Сосновый бор» работали площадки с мастер-классами, ярмарками, интерактивными программами.

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