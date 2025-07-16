Почти 10 тысяч метров сетей холодного водоснабжения заменят в Воскресенске

Масштабное обновление коммунальных сетей продолжается в городском округе. Работы проводятся в рамках государственной программы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности».
Подрядная организация приступила к замене трубопровода холодного водоснабжения от скважин водозаборного узла до котельных № 1 и № 3 в микрорайоне Лопатинский. Также обновят внутриквартальные трубопроводы на улицах Центральной и Комсомольской. В общей сложности предстоит поменять более 9,7 тысяч погонных метров сетей.
«Объем работ очень большой. После их окончания жители Воскресенска почувствуют улучшение качества водоснабжения», — отметил глава городского округа, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин.
Кроме того, в 2025 году проведут масштабный капитальный ремонт водопроводных сетей в городе Белоозерский.
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