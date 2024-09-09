Почти 10 тысяч человек проверили здоровье на акции в парках Подмосковья

Выездные бригады врачей работали на прошлых выходных в парках Ногинска, Воскресенска, Дмитрова, Егорьевска и других городов Подмосковья. Желающие проверили свое здоровье и получили рекомендации специалистов.

Акция «Проверь свое здоровье в парке» стартовала в начале лета и охватила уже 9,9 тысячи жителей. Из них 413 человек сделали прививку от гриппа.

При необходимости врачи направляют пациентов на углубленное обследование в поликлинику. Результаты обследования придут в личный кабинет на региональном портале госуслуг «Здоровье».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в недавно открытом Детском клиническом центре имени Рошаля одновременно смогут лечиться более 15 тысяч детей. Это медучреждение будет координировать все детские больницы региона.

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