Почти 10 тонн гумпомощи собрали в День города для бойцов СВО в Красногорске

На площади у ДК «Подмосковье» в Красногорске прошла масштабная акция по сбору гуманитарной помощи жителям Курской и Белгородской областей. В ходе нее удалось собрать почти 10 тонн необходимых вещей и изготовить более ста окопных свечей.

Среди собранного — почти четыре тонны продуктов питания, более 1,5 тонны средств личной гигиены, а также постельные принадлежности, электроприборы, одежда, канцелярия и другие важные предметы.

В мероприятии приняли активное участие представители депутатского корпуса городского округа Красногорск, волонтеры, а также представители спорта, культуры и парков города. Их совместные усилия позволили собрать все необходимые вещи для жителей Курской и Белгородской областей.

Эта акция стала ярким примером того, как сплоченность и доброта могут помочь в трудные времена.

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