Почти 10 старых гаражей снесут в Глебовском под Истрой в 2025 году

Гаражи в Глебовском незаконно установили на территории поселка. Они не только портили внешний вид улицы, но и приносили дискомфорт местным жителям.

Администрация муниципального округа Истра приняла решение о сносе объектов, которые были возведены с нарушениями градостроительного и земельного законодательства. Работы будут проводить коммунальные службы. Основная цель — навести порядок в сфере землепользования и благоустроить муниципальные территории.

Особое внимание уделяется объектам на землях общего пользования, построенным без разрешительных документов. В ближайшее время сносят бытовку в деревне Никулино, металлический шлагбаум в Никольском и забор из сетки-рабицы на улице Овражной в Истре.

Эти меры направлены на системное улучшение городской среды и соблюдение нормативных требований.