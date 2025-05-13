Почти 10 остановочных павильонов отремонтировали за неделю в Люберцах

Павильоны на остановках общественного транспорта пострадали от рук вандалов. За минувшую неделю сотрудники дорожных служб муниципалитета привели в порядок восемь объектов.

Руководитель управления дорожного хозяйства и развития дорожной инфраструктуры администрации Люберец Иван Игнатов рассказал, что нарушители разбивают стекла, ломают боковые стенки и крыши павильонов, наносят надписи и рисунки, а также выбрасывают там бытовые отходы. «Недавно на улице 8 Марта от рук вандалов пострадала одна из остановок», — отметил Иван Игнатов.

Он сообщил, что дорожные службы стараются оперативно приводить остановочные пункты в порядок, чтобы жители Люберец могли комфортно пользоваться общественным транспортом. Иван Игнатов напомнил об административной и уголовной ответственности за вандализм и призвал горожан бережно относиться к общественному имуществу.