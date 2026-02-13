Почти 10 бригад дворников вышли на уборку снега в Ногинске утром 13 февраля

Активные работы по уборке снега продолжаются в Подмосковье. Этим утром на улицы Ногинска вышли по меньшей мере восемь бригад специалистов. Они занялись расчисткой автобусных остановок и общественных территорий.

Утром 13 февраля восемь бригад коммунальных работников вышли на уборку улиц Ногинска. Они задействовали три комбинированные дорожные машины, три трактора, а также шесть самосвалов, два погрузчика, автогрейдер и другое оборудование.

Синоптики спрогнозировали обильные осадки в Подмосковье к концу этой недели. Из-за потепления в регионе ожидают мокрый снег и ледяной дождь. Коммунальные службы работают с усиленном режиме, чтобы обеспечить безопасность жителей.