Жителям Подмосковья напомнили о возможности переадресовать письма на дачу

С открытием дачного сезона «Почта России» напоминает о возможности перенаправить корреспонденцию с городского адреса на дачный участок. Для этого жителям Подмосковья нужно обратиться в почтовое отделение и заполнить заявление, предъявив паспорт и указав новый адрес.

Клиенты могут выбрать удобное отделение и время для получения или отправки отправлений. Сервис предварительной записи позволяет записаться онлайн на сайте «Почты России» или через мобильное приложение.

Кроме того, в почтовых отделениях можно оформить подписку на периодические издания, получить денежные переводы и выплаты пенсий и пособий, а также воспользоваться услугами приема платежей и переводов за услуги сторонних организаций. Жителям отдаленных населенных пунктов доступны услуги получения заказов с маркетплейсов.