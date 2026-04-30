Почта России доставит ветеранам Подмосковья персональные поздравления президента

В преддверии Дня Победы Почта России доставит ветеранам Великой Отечественной войны персональные поздравления президента Владимира Путина. В Московской области со 2 по 8 мая почтальоны вручат более 14 тысяч писем дорогим адресатам, сообщили в пресс-службе Мингосуправления региона.

В письме находится именная открытка с поздравлением с 81-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, подписанным президентом.

Сотрудники Почты приложат все усилия, чтобы ветераны получили поздравления вне зависимости от их местонахождения в праздничные дни. При необходимости специалисты компании уточнят новое место жительства ветерана и доставят поздравление по актуальному адресу. Если адресата не будет дома, письмо будет храниться в ближайшем отделении месяц, и почтальон будет регулярно возобновлять доставку поздравления.

«Доставить ветеранам персональное поздравление Президента с великим праздником Победы — почетная и ответственная задача для Почты», — отметил генеральный директор Почты России Михаил Волков.