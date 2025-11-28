Сегодня 11:33 Почта Деда Мороза начнет работать в парках Воскресенска с 1 декабря 0 0 0 Фото: Зимний Пестовский парк в Балашихе / Медиасток.рф Подмосковье

Воскресенск

Парки

Дед Мороз

Жителей и гостей муниципалитета приглашают поучаствовать в увлекательных зимних активностях на свежем воздухе. Парки Воскресенска подготовили программу бесплатных мероприятий, которые пройдут с 1 по 7 декабря.

1 декабря будет открыта Почта Деда Мороза. Все желающие с 7:00 до 23:00 ежедневно смогут отправить письмо главному волшебнику и ощутить предпраздничное настроение. В конце декабря все послания соберут в лучшей резиденции Деда Мороза и отправят в Великий Устюг.

В парке усадьбы Кривякино для юных посетителей проведут познавательные беседы, творческие мастерские в павильоне около фонтана, игровые и концертные программы на главной площади. Занятия по рубке шашкой состоятся около лабиринта.

1/2 2/2

В парке «Москворецкий» во вторник, 2 декабря, пройдет игровая программа для детей, а также можно будет поиграть в настольные игры. В среду, 3 декабря, состоится традиционная «Веселая зарядка» для детей. В четверг, 4 декабря, посетителей приглашают на мастер-класс и познавательную беседу «А знаете ли вы?». Для любителей активного образа жизни и участников программы «Активное долголетие» проведут занятия по северной ходьбе.