Почетный житель Подмосковья из Ленинского округа Евгений Усков отметил 84-летие

Первый заместитель главы Ленинского городского округа Владимир Иванов поздравил с днем рождения известного экономиста России и почетного жителя Московской области Евгения Ускова. Как уточнили в пресс‑службе, 15 августа ему исполнилось 84 года.

Его трудовой путь начался с работы на заводе и завершился должностью первого заместителя министра промышленности при правительстве Московской области. Более 50 лет своей жизни он посвятил работе в регионе, из них около 30 лет занимал руководящие посты. За заслуги ему вручены многочисленные областные награды и медали, включая орден Почёта; звание почетного гражданина Подмосковья Евгению Ускову присвоено в декабре 2010 года.

Иванов отметил, что жизнь и деятельность Ускова — яркий пример преданного служения Подмосковью. По словам первого заместителя, вклад юбиляра в развитие региона и округа, его активная гражданская позиция и мудрость заслуживают высокой оценки; он пожелал Евгению Ивановичу долгих лет, крепкого здоровья и семейного благополучия.

Отмечается, что у юбиляра большая семья: жена, двое детей, пятеро внуков и четверо правнуков. Один из внуков, тоже Евгений Усков, рассказал, что дед всегда дает ценные советы и что, будучи депутатом Совета депутатов Ленинского округа, он регулярно советуется с ним по рабочим вопросам.

Во время поздравительного визита Евгению Ускову также вручили подарки от губернатора Московской области Андрея Воробьева и от главы округа Станислава Каторова.