Почетный ветеран Вооруженных сил РФ Валерий Гурин проголосовал на выборах депутатов в окружной совет в Волоколамске. Выборы проходят с 6 по 8 сентября.

Полковник в отставке и почетный ветеран Подмосковья отдал свой голос на избирательном участке в школе-интернате.

«Я проголосовал за тех кандидатов в депутаты, которых считаю способными проявить высокую компетентность и ответственность в этот сложный период», — поделился Гурин.

Он добавил, что избранные депутаты местного совета будут представлять интересы жителей округа. По его словам, это особенно важно сейчас, когда Россия проходит через тяжелые испытания.

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