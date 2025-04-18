Почетных доноров наградили в Воскресенске

Председатель совета депутатов городского округа Сергей Матвиенко поздравил доноров с наступающим праздником доноров. Почетные грамоты главы Воскресенска вручили майору полиции Ивану Борисевичу, педагогу-психологу Ольге Ужастовой и врачу Александру Маркову. Эти люди на протяжении многих лет безвозмездно сдавали и продолжают сдавать кровь. На счету Ольги Ужастовой, к примеру, уже 60 донаций.

В муниципалитете проживают 800 почетных доноров России. Это звание присваивают людям, которые за свою жизнь 40 и более раз сдали кровь и ее компоненты или более 60 раз пожертвовали плазму. За прошедший год в ОСП «Воскресенск» было выполнено более 7 тысяч донаций крови или ее компонентов, заготовлено 3 473 литра цельной крови.