Почетных доноров наградили в Воскресенске

Жителей Воскресенска, удостоенных почетного звания, чествовали в преддверии Национального дня донора. Церемония награждения состоялась в структурном подразделении «Воскресенск» Московского областного Центра крови.
Председатель совета депутатов городского округа Сергей Матвиенко поздравил доноров с наступающим праздником доноров. Почетные грамоты главы Воскресенска вручили майору полиции Ивану Борисевичу, педагогу-психологу Ольге Ужастовой и врачу Александру Маркову. Эти люди на протяжении многих лет безвозмездно сдавали и продолжают сдавать кровь. На счету Ольги Ужастовой, к примеру, уже 60 донаций.
В муниципалитете проживают 800 почетных доноров России. Это звание присваивают людям, которые за свою жизнь 40 и более раз сдали кровь и ее компоненты или более 60 раз пожертвовали плазму. За прошедший год в ОСП «Воскресенск» было выполнено более 7 тысяч донаций крови или ее компонентов, заготовлено 3 473 литра цельной крови.
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