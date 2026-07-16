Почетного знака удостоен активный пенсионер из Орехово-Зуевского округа

В клубе «Активное долголетие» житель Орехово-Зуевского городского округа Николай Душкин репетирует игру на ложках. В свои 72 года он участвует в театральных постановках, играет на разных музыкальных инструментах и занимается скандинавской ходьбой. Помимо этого, он помогает организовывать праздники.

На отчетно-выборном собрании Совета ветеранов Орехово-Зуевского округа приняли решение наградить Николая Душкина знаком «Почетный ветеран Подмосковья».

Николай Валентинович родился и живет в поселке Новый Снопок. В 18 лет пошел в армию и служил в Германии, где обслуживал советский аэродром. После возвращения в родной поселок начал работать электриком, но несчастный случай привел к инвалидности. Затем он работал телефонистом, получил образование бухгалтера и трудился главным бухгалтером, а позже начальником отдела социального обеспечения.

Николай Душкин вспоминает, что в то время пенсионерам в деревнях было тяжело жить, и соцработники помогали им с продуктами и бытовыми делами. Сейчас Николай Валентинович продолжает заботиться о своих бывших подопечных: ухаживает за их могилами перед Пасхой и бесплатно доставляет газеты соседям.

В клуб «Активное долголетие» пенсионер пришел сразу после выхода на пенсию и отметил, что сегодня жизнь пенсионеров стала более комфортной и насыщенной.