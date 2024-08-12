Почетного жителя Анатолия Савина поздравили с днем рождения в Чехове

Замглавы Чехова Алексей Родин поздравил с днем рождения почетного гражданина округа Анатолия Савина. Он вручил ему подарок и пожелал крепкого здоровья.

Анатолий Савин был главой Чеховского района с 1985 по 2000 год. Благодаря его труду в это время построили новые школы, приют для детей, родильное отделение.

Также в округе в этот период появились новые для района социальные службы. Это служба социальной защиты населения, детский дом, центр социального обслуживания пенсионеров на дому, комплексный центр соцобслуживания населения и многое другое.

Встреча прошла по поручению главы городского округа Чехов Михаила Собакина.

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