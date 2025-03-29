Почетное звание гражданина получат 22 участника ВОВ из Подольска

В Подольске 22 участникам Великой Отечественной войны присвоят звание «Почетный гражданин». Так округ готовится к 80-летию Победы, передают в администрации муниципалитета. Кроме того, в преддверии праздника ветеранам Подольска вручат президентские юбилейные медали.

«Также предусмотрены единовременные выплаты — федеральные, областные и муниципальные. Все средства будут перечислены до 9 мая автоматически», — добавляет глава Подольска Григорий Артамонов.

В округе помнят подвиг прошлого и поддерживают тех, кто защищает страну в настоящее время.

Недавно подольские депутаты утвердили дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан. Теперь обладатели знака «Жителю блокадного Ленинграда» ко Дню снятия блокады Ленинграда и ко Дню Победы в ВОВ будут получать материальную помощь. В этом году к 9 мая 12 блокадникам выплатят по 20 тысяч рублей.