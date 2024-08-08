Три солистки из Истры победили на международном вокальном конкурсе в Москве

Солистки из коллектива «MotiV» в Истре заняли призовые места на международном конкурсе «Фантазия» в Москве. Юные певицы стали лауреатами I и II степени.

Международный фестиваль искусств «Фантазия» прошел во Дворце культуры Российского государственного социального университета. Участницы из Истры Анастасия Мельник, Софья Пуликова и Майя Гоппе получили диплом I степени и еще два II степени.

Кроме того, Анастасия завоевала специальный приз жюри. Эксперты отметили талант девочки.