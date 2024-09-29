Победителям конкурса полисадников «Мытищинская палитра» вручили грамоты

Участники конкурса могли выиграть в трех номинациях: «Лучший цветник», «В гостях у сказки», «Волшебный сад». Церемония награждения прошла в библиотеке имени Дмитрия Кедрина. Победителям вручили почетные грамоты Общественной палаты, благодарности председателя Совета депутатов и ценные подарки.

Председатель окружной Общественной палаты Игорь Савош отметил творческий подход мытищинцев к оформлению палисадников и выразил благодарность за их труд и заботу о красоте своих дворов. Участники конкурса подчеркнули, что они украшают свои придомовые территории не только для себя, но и для того, чтобы порадовать окружающих.

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