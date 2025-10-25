Победителя второго этапа «Лиги квизов» определили в Мытищах

В Молодежном центре «Импульс» 23 октября прошел второй этап интеллектуальных соревнований «Лига квизов». В состязании приняли участие десять команд, представляющих образовательные учреждения и волонтерские организации городского округа Мытищи.

Участники турнира продемонстрировали высокий уровень эрудиции и командного взаимодействия. Соревнование отличалось напряженной борьбой и интересными вопросами, которые требовали не только глубоких знаний, но и быстрой реакции.

Победу в состязании вновь завоевала команда «Победа» из школы № 8. Примечательно, что эта же команда уже становилась победителем первого этапа соревнований.